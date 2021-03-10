تراجع مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استثمار عمليات البيع المكثفة من قلب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وبعض من المستثمرين الأفراد.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إي جى إكس 30» بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر «إي جي إكس 50» بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر «إي جى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر «إي جي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة.