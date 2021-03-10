عقب مواجهتها بالمتهم.. النيابة تصرف طفلة التحرش بالمعادي وأسرتها
الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:02 م
نجلاء رفاعيطباعة
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، صرف الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، ووالدتها من سرايا النيابة عقب انتهاء التحقيق معهم ومواجهتها بالمتهم.
وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل"سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إل داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.
وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل"سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إل داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.