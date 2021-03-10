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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عقب مواجهتها بالمتهم.. النيابة تصرف طفلة التحرش بالمعادي وأسرتها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:02 م
طفلة التحرش بالمعادي
طفلة التحرش بالمعادي
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، صرف الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، ووالدتها من سرايا النيابة عقب انتهاء التحقيق معهم ومواجهتها بالمتهم.

وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل"سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إل داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

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