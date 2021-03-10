القوات الأفغانية تحبط هجمات انتحارية خططت لها حركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء، إحباط عمليات انتحارية خطط لها 10 انتحاريين من حركة طالبان في إقليم فارياب.وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن 10 انتحاريين تابعين لطالبان نصبوا كمينا لقوات الجيش الوطني في منطقة ألمار بإقليم فارياب.وأضافت أن حركة طالبان خططت لاستهداف قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن في منطقة ألمار الليلة الماضية بسيارة محملة بالمتفجرات.وفي حادث منفصل، استهدفت قوات الدفاع والأمن الأفغانية بدعم من القوات الجوية مقاتلي طالبان في ألمار، مما أسفر عن مقتل 12 من مقاتلي طالبان وإصابة أربعة آخرين.وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن جنديين على الأقل من الجيش أصيبا بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الأربعاء في إقليم نانجرهار.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.