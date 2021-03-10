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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تطور خدمات «الأحوال المدنية» المقدمة للمواطنين (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:57 م
الداخلية تطور خدمات
الداخلية تطور خدمات الأحوال المدنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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فعَّل قطاع الأحوال المدنية خدمة المصدرات المميكنة المترجمة ببعض مكاتب السجل المدني، في القاهرة بمول مكسيم بالقاهرة الجديدة، ومول سيتي سنتر بالمعادي، وبالجيزة بمول العرب بأكتوبر، وبالغربية بمول العرب بطنطا وفي مدينة بورسعيد بإدارة الأحوال المدنية.

وشهد قطاع الأحوال المدنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، تطورًا ضخمًا بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الـ"كول سنتر" من خلال الاتصال التليفوني على أرقام "16582 - 90070999 - 24004400"، ويجرى توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.

كما أتاحت وزارة الداخلية بإشراف اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية، للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلي" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

ولم يقتصر التطوير على الرقمنة، وإنما جرى تطوير المباني لاستقبال الراغبين في استخراج الأوراق من خلال المقار المتواجدة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة العديد منها وإنشاء مباني جديدة، ومد ساعات العمل في بعضها للتاسعة مساءً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المباني والقضاء على الزحام.

وكان لكبار السن والمرضى نصيب في التطوير من خلال تخصيص أماكن لهم لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، مع إيفاد مأموريات بإشراف مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالأحوال المدنية لغير القادرين على الحركة لمنازلهم لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.

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