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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ارتكبوا 10 وقائع.. ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في الإسكندرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:45 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم، في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقة بأسلوب "تتبع رواد البنوك".

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات رواد البنوك بأسلوب "التتبع والتعقب والمغافلة" عقب صرفهم للمبالغ النقدية، متخذين من دوائر المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم المؤثم.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 حوادث سرقة بذات المسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي من حصيلة ارتكاب تلك الوقائع، كما أقروا بقيامهم بصرف باقي المبالغ.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل وقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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