حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي أيام 4 على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار "مدحت. س" فني تكييف، قام بالتستر على المتهم محمد جودت 38 سنة، بمسكنه للتحقيق معه.وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.