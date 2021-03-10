تراجع أسهم أوروبا بقيادة قطاعى التعدين والسفر

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعدما ارتفعت أمس، مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة، إذ أدت المخاوف حيال التضخم المتصاعد إلى استمرار قلق المستثمرين، وقادت أسهم التعدين والسفر التراجع.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير 2020، أمس الثلاثاء.وقادت أسهم القطاعات الحساسة اقتصاديًا التراجع في أوروبا، مثل أسهم شركات التعدين والسفر والترفيه والشركات الصناعية، في حين صعدت أسهم الاتصالات والعقارات.في غضون ذلك، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار تسليم بوابات المصانع الصينية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 في فبراير.ومن بين الأسهم الفردية، تراجع سهم إنديتكس المالكة لزارا 1.2 بالمائة بعد إعلانها تراجع صافي ربح 2020 بنسبة 70 بالمائة في ظل إغلاق الكثير من متاجرها خلال عام من إجراءات العزل العام العالمية.وارتفع سهم جاست إيت تيك أواي.كوم 2.9 بالمائة بعدما قالت شركة خدمات طلب الطعام إنها تتوقع مزيدًا من النمو في 2021.