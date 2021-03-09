إيبارشية هولندا تطلق أولى حلقات برنامج «آية في حكاية» بالصوم الكبير

أطلقت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية أولى حلقات برنامج "آية في حكاية"، وذلك عبر القناة الرسمية للإيبارشية.وقدم الحلقة القس يسى ميساك راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإمستردام، الذي ناقش خلالها موضوع "اسلكوا في الوصية" متحدثا عن ضرورة أن يكون الإنسان المسيحي قدوة بالمجتمع الذي يعيش به.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.