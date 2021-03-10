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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصريات وعالميات.. فنانات تعرضن للتحرش والاغتصاب فى طفولتهن

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:30 ص
حادث طفلة المعادى
حادث طفلة المعادى
ايهاب مصطفى
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سيطرت حادثة التحرش بطفلة المعادي على مناحي السوشيال ميديا وهو الحادث الذي تم التحرش فيه بطفلة صغيرة.

ولا يعد حادث التحرش بطفلة هو الأول من نوعه فالكثير من الفتيات تعرضن للتحرش في طفولتهن من مرضى بـ"البيدوفيليا" وهم الذين ينجذبون للصغار، وقديمًا صرح عدد من الفنانات أنهن تعرضن للتحرش في طفولتهن وفي هذا التقرير نرصد هؤلاء وأيضًا بعض المشاهير في العالم تعرضن للتحرش والاغتصاب في الطفولة.

ميس حمدان
قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، إنها تعرضت للتحرش أكثر من مرة خلال فترة طفولتها خلال سيرها في الشارع ومن قبل أحد المدرسين.

وأضافت ميس حمدان، خلال لقائها في برنامج "أنتي الأقوى"، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمُذاع عبر فضائية "المحور": "أغلب حالات التحرش التي تحدث للأطفال تكون من قبل أقاربهن أو المدرسين، أو السائقين، أو أثناء سيرهن في الشارع، لذلك أصبح من المستحيل السكوت على انتشار هذه الظاهرة".

ووجهت رسالة للأمهات بضرورة تنبيه وتوعية البنات والبنين على منع أي كان من الاقتراب منهم، وإذا حاول شخص ما لمسهم فليقوموا بالتصدي له، مؤكدة أنها تفعل ذلك مع لي لي ابنة شقيقتها مي سليم، لأن التحرش الجنسي بالأطفال يؤثر على مستقبلهم ويترك لديهم عقدًا نفسية.

الفنانة منة عرفة

قالت الفنانة منة عرفة، إنها تعرضت للتحرش أول مرة في حياتها، وهي في عمر 10 سنوات، أثناء خروجها من المدرسة.

وأضافت منة خلال لقائها في برنامج "إنتي الأقوى"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه وجه لها كلام أول مرة تسمعه في حياتها، وجعلها تبكي كثيرًا.
وأشارت إلى أنها لم تخبر أي شخص بالواقعة، مردفة: "البنت دائمًا تحس بإهانة، وتشعر بأن عليها ضغط، ويجب ألا ترد، ومينفعش تمشي في الشارع".

كارول سماحة

كما أكدت كارول سماحة أنها تعرضت للتحرش في طفولتها، حيث قالت: "تعرضت للتحرش كثيرا في طفولتي لكنها لم تسرد وقائع التحرش".

نيللي كريم

الفنانة الكبيرة نيللي كريم أكدت أنها تعرضت للتحرش بقسوة حين كانت في الرابعة عشرة من عمرها وقالت بالنص: "كنت داخل إحدى السيارات عندما حاول شباب فتح باب السيارة واقتحامها والتحرش بي".

أوبرا وينفري
كانت أوبرا وينفري الإعلامية الأمريكية الشهيرة تعيش مع جدتها وجدها وفي التاسعة من عمرها تعرضت للاغتصاب، وأكدت أن فعل ذلك قام باصطحابها لتناول البوظة وكان الدم يسيل منها.

وحين بلغت "وينفري" الثانية عشر من عمرها، انتقلت للعيش مع والدتها؛ إلا أنها كانت حتى الرابعة عشر من عمرها تتعرضّ بشكل دائم للتحرش الجنسيّ والإغتصاب على يد أحد أقاربها، ونتيجة لذلك حملت بطفلها الأوّل، إلا أنّ مولودها توفي مباشرة بعد ولادته بساعات قليلة، وحُرمت بعدها من نعمة الإنجاب، فاتخذت حياتها منحى أكثر مأساوية حيث اتجهت إلى تناول الحبوب المخدّرة والمهلوسة، وتطوّر بها الأمر إلى حدّ تعاطي الهيرويين والكوكايين.

باميلا أندرسون

قالت النجمة باميلا أندرسون إنها تعرضت للاغتصاب حين كانت فتاة صغيرة تعيش في كندا، ولم تكن قد مارست العلاقات الحميمة من قبل ذلك، وقالت إن المجرم هرب فور اغتصابها.

كما أنها تعرضت للاغتصاب مرة أخرى، حين كانت مراهقة في السادسة عشر من عمرها، حيث تعرفت على شاب حبسها في مكان ما، ومزق ملابسها حتى أصبحت عارية تماما، ثم اغتصبها.

ليدي جاجا
النجمة ليدي جاجا تعرضت للاغتصاب في صغرها، وأعلنت ذلك في حفل ضخم بلاس فيغاس، وقالت جاجا إنها تعرضت للإغتصاب في بداية مشوارها الفني، حين كانت في الـ19 من عمرها، على يد شخص يكبرها بنحو 20 عامًا، ولأنها شعرت بالخجل ولم تذكر اسم من اغتصبها.

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