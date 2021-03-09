7072 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 442 ألفا و202 إصابة.وذكرت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا- أنه تم تسجيل 59 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5046 وفاة، فيما تم تسجيل شفاء 4024 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375 ألفا و478 حالة.