كوسوفو ترسل لأول مرة جنودًا لحفظ السلام

أرسلت كوسوفو الثلاثاء فصيلة عسكرية إلى الكويت للمشاركة للمرة الأولى على الإطلاق في مهمة دولية لحفظ السلام.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه تمت إقامة احتفال في ثكنات الجيش بالعاصمة بريشتينا بحضور كبار القادة وملحقين عسكريين غربيين، مشيرة إلى أن كوسوفو ترسل الفصيلة العسكرية في أعقاب طلب من القيادة المركزية الأمريكية، حيث سيكون جنودها تحت قيادة الحرس الوطني لأيوا.ولم يتم الإفصاح عن الموقع المحدد في الكويت، حيث سيتم نشر جنود حفظ السلام الكوسوفيين، كما لم يتم الكشف عن عددهم، بيد أن فصيلة مكونة من 32 جنديا شوهدوا مصطفين خلال الاحتفال.وأشاد الميجور جنرال بين كوريل بالحرس الوطني لأيوا - خلال مكالمة بالفيديو كونفرانس - بمساهمة كوسوفو في حفظ السلام والأمن العالميين.يشار إلى أن قوات الأمن في كوسوفو المؤلفة من 3 آلاف و400 جندي تم تحويلها إلى جيش نظامي منذ عامين، ولكن لم يتم تغيير اسمها إلى "القوات المسلحة" كما كان مخططًا.ومن المتوقع في غضون عقد تقريبا أن يتألف جيش كوسوفو المسلح بأسلحة خفيفة من 5 آلاف جندي و3 آلاف جندي احتياطي مكلفين بالاستجابة للأزمات وعمليات الحماية المدنية، ومدعومين بقوة من قبل الولايات المتحدة.وأعلنت كوسوفو، من جانب واحد، استقلالها عن صربيا في عام 2008، أي بعد نحو عقد من إرسال بلجراد قوات إلى البلاد التابعة لها سابقا لقمع انتفاضة أطلقها الانفصاليون ذوو الأصول الألبانية.ورفضت صربيا الاعتراف بدولة كوسوفو - التي اعترفت باستقلالها غالبية الدول الغربية - وتصاعدت حدة التوترات بينهما منذ ذلك الحين.