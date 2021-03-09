رئيس النواب الليبي يشترط استكمال الحكومة الجديدة لمنحها الثقة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، إن نيل حكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة الثقة مرتبط باستكمال تشكيلة الحكومة وتسمية الحقائب السيادية الشاغرة.وعلق مجلس النواب الليبي منذ قليل جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة لمدة ساعة لإجراء مشاورات حول التشكيل الوزاري.وكان الدبيبة أعلن في كلمة له أمام البرلمان في سرت تشكيل حكومة تضم 26 وزيرا ونائبين له و6 وزارء دولة، فيما بقيت حقيبتا الدفاع والخارجية شاغرتين لحين إجراء المزيد من المشاورات.