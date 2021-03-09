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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

6 أبريل.. محاكمة المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:38 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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حدّدت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 6 أبريل المقبل، لنظر محاكمة المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بمنطقة القطامية.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من صيدلانية ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص، وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وسيارة مستأجرة، ودراجة نارية.

بمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام المركبات المضبوطة وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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