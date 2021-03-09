مؤشر «ناسداك» يقفز مع تعافي أسهم التكنولوجيا

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح، اليوم، وتعافي المؤشر "ناسداك" المجمع بعد موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي هبطت بشدة مؤخرا.وقفز ناسداك 313.90 نقطة أو 2.49% إلى 12923.07 نقطة في بداية جلسة التداول، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.90 نقطة أو 0.28% إلى 31892.35 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 30.60 نقطة، أو 0.80% إلى 3851.93 نقطة.