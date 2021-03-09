رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيادة السوداني يؤكد ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى اتفاق السلام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:10 م
عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار اير،
أ ش أ
طباعة
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار اير، ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام السودان الموقع في الثالث من أكتوبر الماضي بمدينة جوبا.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي أن مالك عقار، التقى اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقصر الجمهوري، رئيس هيئة أركان "الجيش الشعبي" أحمد العمدة بادي.

وأكد عقار استعداد أطراف العملية السلمية لاستكمال بنود الترتيبات الأمنية وتنفيذها على أرض الواقع.

كما أكد عقار -خلال لقائه مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر بحضور القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم جوليان رايلي- جدية وحرص الحكومة الانتقالية على استكمال أهداف ثورة ديسمبر والتحول الديمقراطي ونقل ثمرات الثورة لكل السودان، وشدد على اهتمام الحكومة بالعمل على إرساء قيم وأسس الديمقراطية والسلام وإنهاء الحروب بمعالجة جذورها وبناء السلام الاجتماعي والانتقال إلى الإعمار والتنمية.

وبحث اللقاء الوضع الانتقالي في السودان في ظل توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان وتحديات تنفيذ بنود اتفاق السلام الي جانب التعقيدات الاقتصادية.

وهنأ المبعوث البريطاني الفريق مالك عقار، بتوليه عضوية مجلس السيادة الانتقالي، معتبرا أن ذلك يعد إضافة حقيقية للتحول الديمقراطي في السودان من خلال الاستفادة من خبرات عقار.

وأكد دعم بريطانيا للحكومة الانتقالية وحرصها على استدامة السلام في السودان وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.

من جهة أخرى، وجه عقار حكومة ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) بالعمل من أجل تعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام الإجتماعي والتناغم بين المكونات المختلفة بالولاية، ودعم الجهود المبذولة لاستدامة الأمن والاستقرار في الولاية.

والتقى عقار اليوم مع والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم، الذي أوضح أنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بالولاية في المجالات المختلفة، مؤكدا حرص حكومة الولاية على دعم جهود تحقيق السلام والتنمية والاستقرار.

وأشار إلى أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة لحضور مؤتمر السلام الذي تستضيفه مدينة "كادقلي" (عاصمة جنوب كردفان)، في الثلاثين من مارس الجاري والذي تشارك فيه كل الكيانات الإثنية في مدينة كادقلي الكبري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم