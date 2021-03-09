الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

يستقبل مركز إبداع قبة الغورى "بشارع الأزهر"، ضمن نشاط مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل الفرقة "القومية للفنون الشعبية"- التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في السابعة مساء الخميس 11 مارس، مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية.وتتبنى الفرقة فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية في أبهى صورها منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي... وغيرها.وتأسست الفرقة عام 1960، ويُعد من أشهر روادها مُصمم الرقصات المخرج كمال نعيم، والفنان حسن خليل، كان الهدف من إنشائها التأصيل لكل الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها وإكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته.