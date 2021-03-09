مصادر أوروبية: «جونسون أند جونسون» تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح

نقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصادر أوروبية، أن شركة جونسون أند جونسون تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح.فيما أشارت شركة جونسون أند جونسون، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تلقي شحنات اللقاح في الربع الثاني هذا العام، بينما قالت المصادر الأوروبية إن شركة جونسون أند جونسون ترفض التعليق على تأخير محتمل في توريد اللقاحات.