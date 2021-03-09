العثور على جثة شاب بترعة في البدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات حول العثور على جثة شاب طافية أعلى سطح ترعة بالبدرشين بمحافظة الجيزة، لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الشاب، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، بالإضافة للاستعلام عن بلاغات التغيب لبيان عما إذا كان هناك محضر تم تحريره يؤكد اختفاء الشاب من عدمه.وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغا من بعض الأهالي يشيروا إلى العثور على جثة طافية على سطح ترعة الجيزاوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث برفقة قوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال الجثة.وبالفحص تبين أنها جثة لشاب في العقد الثاني من العمر يرتدى جميع ملابسه، ولا توجد معه أوراق إثبات شخصية، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.