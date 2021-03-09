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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد إذاعة القرآن الكريم | ترددات البث 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:33 م
إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل تردد اذاعة القران الكريم على الراديو، تابع معنا.

تردد إذاعة القرآن الكريم

تستمر عمليات البحث على مواقع السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن تردد اذاعة القران الكريم على الراديو، وتربى الشعب المصري على سماع القرآن الكريم على الراديو في كل صباح من اليوم، وغير ذلك الاستماع للبرامج الدينية التي تعرضها الإذاعة لتعليم القيم والمبادئ والأخلاق.

ونظرًا لحلول شهر رمضان كريم، يبحث الكثير عن تردد إذاعة القرآن الكريم للإستماع أفضل الأصوات والبرامج الدينية لتعليم أصول الدين على يد أساتذة الفقه والتفسير للقرآن.

تردد اذاعة القران الكريم على النايل سات 2021

1- القمر الصناعي.

2 - التردد: 11766.

3 - الاستقطاب: h.

4 - معدل الترميز: 27500.

وتقدم إذاعة القرآن الكريم على الراديو أشهر البرامج والقراء التي يهتم الجميع لاستماعهم وينتظرها العديد من المسلمين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية وهم ( رحاب الفقه - سيرة ومسيرة - رياض السيرة العطرة - موسوعة الفقه الإسلامي الذي يأتي في منتصف الليل ).

وأشهر القراء على إذاعة القرآن الكريم على الراديو وهو ( عبد الباسط عبد الصمد - مصطفى إسماعيل - محمد رفعت - محمد صديق النشاوي - محمود خليل الحصري ) وتبث إذاعة القرآن الكريم تسجيلاتهم في تمام الساعة 7 صباحًا.

تردد اذاعة القران الكريم على الراديو 2021

ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المسلمين في كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن تردد اذاعة القران الكريم على الراديو 2021، نظرًا لأهمية البرامج الدينية المقدمة وإعطاء العديد من النصائح المهمة في الحياة، لذلك تابع معنا.

يهمك أيضاً:


تردد اذاعة القران الكريم على الراديو 2021، في القاهرة الكبرى بتردد " fm 98.0 "، وفي المحلة الكبرى " 99.6 fm "، وفي محافظة الإسكندرية " 90.1 fm "، وأخيرًا.. في بورسعيد " 98.0 fm ".

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