رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

وقال إنه سيتم عقد امتحانات لكل مستويات التعليم الأساسي ولكن سيتم عمل امتحان واحد مجمع فيه اسئلة لكل المواد التي تتم إضافتها للمجموع وأن تكون نوعية الاسئلة من نوع الاختيار من متعدد، وذلك أثار قلق الطلبة واولياء الامور ايضا في تلك النوعية من الامتحانات تعد الأولى من نوعها تتم في تلك المراحل التعليمية ولكن طمئنهم الوزير قدر المستطاع وهم الان في انتظار النتائج.

يقدم " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 9-3-2021، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021 والذي يمكنكم الدخول من خلال الرابط الاتي من هنا .





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خطوات معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2021 وسيتم بدء أعمال الكنترول للصف الرابع الابتدائي في نفس يوم الامتحان حتى يتم إعلان النتيجة قبل يوم 27 مارس أي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، ذلك وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم.قد يهمك.. سيدة تلقي بنفسها أمام القطار والسائق ينقذها في الوقت المناسب



كما ننشر لكم خطوات معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2021 تسهيلا على متابعي الدستور، وذلك باتباع الخطوات التالية:- 1 - أدخل على الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي من هنا . 2 - اختيار نتيجة مرحلة التعليم الأساسي من القائمة الرئيسية. 2 - اختيار نتيجة مرحلة التعليم الأساسي من القائمة الرئيسية.



3 - كتابة الرقم القومي للطالب.



4 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.



5 - حدد الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول.



6 - اختار عرض النتيجة.