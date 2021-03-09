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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:31 م
نتيجة الصف الرابع
نتيجة الصف الرابع الابتدائي
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رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021، تصدر محركات البحث عبر الانترنت والسوشيال ميديا خاصا وان طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي يؤدون الامتحانات المقررة لديهم الان فيترقب اولياء الامور بشغف كبير عن نتائج تلك الامتحانات مع بدء ونهاية الترم.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

يذكر أن هناك مليون و400 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية في مرحلة الصف الرابع الابتدائي، كما اعلن وزير التربية والتعليم قبل البدء في الامتحانات بفترة وجيزة عن طريقه وشكل الامتحان الجديد، وذلك نظرا لوجود أزمة صحية عالمية في مصر لتجنب المزيد منها وتقليل حدة انتشارها.

وقال إنه سيتم عقد امتحانات لكل مستويات التعليم الأساسي ولكن سيتم عمل امتحان واحد مجمع فيه اسئلة لكل المواد التي تتم إضافتها للمجموع وأن تكون نوعية الاسئلة من نوع الاختيار من متعدد، وذلك أثار قلق الطلبة واولياء الامور ايضا في تلك النوعية من الامتحانات تعد الأولى من نوعها تتم في تلك المراحل التعليمية ولكن طمئنهم الوزير قدر المستطاع وهم الان في انتظار النتائج.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

يقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 9-3-2021، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021 والذي يمكنكم الدخول من خلال الرابط الاتي من هنا.

وسيتم بدء أعمال الكنترول للصف الرابع الابتدائي في نفس يوم الامتحان حتى يتم إعلان النتيجة قبل يوم 27 مارس أي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، ذلك وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم.

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خطوات معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2021

كما ننشر لكم خطوات معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2021 تسهيلا على متابعي الدستور، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

1 - أدخل على الرابط الخاص ببوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي من هنا.

2 - اختيار نتيجة مرحلة التعليم الأساسي من القائمة الرئيسية.

3 - كتابة الرقم القومي للطالب.

4 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5 - حدد الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول.

6 - اختار عرض النتيجة.

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