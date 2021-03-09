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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:34 م
قطار
قطار
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ننشر لكم مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021، بعد أن شهد محرك البحث عبر الانترنت وايضا السوشيال ميديا الكثير من التساؤلات عن مواعيد القطارات خاصة المنصورة والزقازيق، وفي السطور القادمة نوضح مواعيد القطارات المنصورة والزقازيق وايضا مواعيد الاسكندرية ومواعيد القطارات المميزة، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية.

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق


قطار سرعة مكيف درجة ثانية رقم 334

تنطلق رحلته من المنصوره الساعة 7:10، وتنتهي في الزقازيق الساعة 8:55.

قطار سرعة مكيف درجة ثانية رقم 941

تنطلق رحلته من الزقازيق الساعة 7:05، وتنتهي في المنصورة الساعة 8:40.

قطار سرعة مكيف درجة ثانية رقم 341

تنطلق رحلته من الزقازيق الساعة 4:22، وتنتهي في المنصورة الساعة 6:00.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 2
تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.

قطار رقم 1202
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

قطار 1108
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.

قطار رقم 4
تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.

قطار رقم 588
تتحرك رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

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قطار رقم 1131 روسي
يقوم من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:05.

قطار رقم 1130 روسي
يتحرك من الإسكندرية الساعة 3:35 ويصل القاهرة الساعة 7:25.

مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 551
يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531
يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347
يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119
يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539
يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513
يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543
يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

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