مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق

قطار سرعة مكيف درجة ثانية رقم 334



تنطلق رحلته من المنصوره الساعة 7:10، وتنتهي في الزقازيق الساعة 8:55.

قطار سرعة مكيف درجة ثانية رقم 941



تنطلق رحلته من الزقازيق الساعة 7:05، وتنتهي في المنصورة الساعة 8:40.



قطار سرعة مكيف درجة ثانية رقم 341 تنطلق رحلته من الزقازيق الساعة 7:05، وتنتهي في المنصورة الساعة 8:40.



تنطلق رحلته من الزقازيق الساعة 4:22، وتنتهي في المنصورة الساعة 6:00.



مواعيد قطارات إسكندرية



قطار رقم 2

تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.



قطار رقم 1202

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.



قطار 1108

تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.



قطار رقم 4

تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.



قطار رقم 588

تتحرك رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.

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قطار رقم 1131 روسي

يقوم من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:05.



قطار رقم 1130 روسي

يتحرك من الإسكندرية الساعة 3:35 ويصل القاهرة الساعة 7:25.



مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551

يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.



قطار رقم 531

يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.



قطار رقم 347

يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.



قطار رقم 119

يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.



قطار رقم 535

يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.



قطار رقم 539

يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.



قطار رقم 513

يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.



قطار رقم 543

يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40. قطار رقم 1131 روسييقوم من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:05.قطار رقم 1130 روسييتحرك من الإسكندرية الساعة 3:35 ويصل القاهرة الساعة 7:25.قطار رقم 551يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.قطار رقم 531يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.قطار رقم 347يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.قطار رقم 119يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.قطار رقم 535يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.قطار رقم 539يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.قطار رقم 513يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.قطار رقم 543يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

ننشر لكم مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021، بعد أن شهد محرك البحث عبر الانترنت وايضا السوشيال ميديا الكثير من التساؤلات عن مواعيد القطارات خاصة المنصورة والزقازيق، وفي السطور القادمة نوضح مواعيد القطارات المنصورة والزقازيق وايضا مواعيد الاسكندرية ومواعيد القطارات المميزة، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية.