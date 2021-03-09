أغانى رمضان زمان | «مرحب شهر الصوم» و «وحوي يا وحوي» أبرزهم

يبحث الكثير من المواطنين عن أغانى رمضان زمان، فـ أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث تشهد البيوت المصرية حالة من الاستعدادات الكاملة للشهر الكريم من شراء مستلزمات الشهر من الفوانيس والياميش، وغيرها من الأغراض التي يتميز بها الشهر.





أغانى رمضان زمان

هناك مجموعة من الأغاني التي ما زالت محفورة في الذاكرة، ولن يستطيع الأفراد نسيانها لأنها تركت بصمة كبيرة لدى الكبار والصغار، لمجموعة من المطربين والفنانين في زمن الفن الجميل، وتعتبر جميع الأغاني التي جاءت بعدها لم تذكر من جانب المواطنين، وتعد هذه الأغاني من التراث.





وقبيل الشهر الفضيل تستمر إذاعة هذه الأغاني حتى نهاية الشهر، ولمن يرغب من المواطنين تحميل تلك الأغاني فهي: "رمضان جانا" لشيخ المداحين الراحل محمد عبد المطلب، أغنية "مرحب شهر الصوم مرحب" من غناء الفنان الراحل عبد العزيز محمود، أغنية "هاتوا الفوانيس يا ولاد " للفنان والمنتج الكبير الراحل محمد فوزي.





وتتضمن الأغاني أيضا، أغنية "حالو يا حالو" والتي نالت إعجاب الكثير من المواطنين في هذه الفترة وتفاعل معها الجمهور للفنانة لراحلة صباح، وأما أغنية "وحوي يا وحوي" التي يحبها الأطفال، للفنان الراحل أحمد عبد القادر، أغنية "والله بعوده يا رمضان" للفنان الراحل محمد قنديل.

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ويشتهر الشهر الكريم بأغنية "الراجل ده هيجنني" حيث تذاع في أول يوم رمضان على جميع القنوات، لتركها بصمة لدى المشاهدين، والتي قام بغنائها الفنانة شويكار وفؤاد المهندس، وأغنية "يا بركة رمضان خليكي" للفنان الراحل محمد رشدي.

موعد بداية شهر رمضان 2021

يبدأ شهر رمضان المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، يوم 13 أبريل، ومن المقرر أن ينتهي يوم 12 مايو المقبل، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى بالشهر الكريم، ويعتبر الشهر الكريم فرصة عظيمة لحصد الحسنات، وتكفير السيئات، وصلة الرحم، وإطعام المساكين، حيث يعم فيه الخير.