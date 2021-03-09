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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أول تعليق من مرثا عزت التي نشرت فيديو متحرش المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:07 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي
إسلام جمال
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أكدت مرثا عزت، أنها ليست من ظهرت في فيديو المتحرش بطفلة المعادي، وإنما هي أول من نشرت الفيديو، مستغلة كثرة المتابعين لها.

وتواصلت الدستور مع أول من نشرت الفيديو، حيث أشارت إلى أن السيدة التي ظهرت بالفيديو صديقة لديها بالفيسبوك، مؤكدة أن صفحتها الشخصية أغلقت.

وأضافت، أن الفيديو انتشر بشكل كبير، مطالبة بأقصى العقوبة على المتحرش الذي ظهر بالفيديو، خاصة وأنه ارتكب فعلته في يوم الاحتفال بالمرأة العالمي.

ونوهت إلى أن من ظهرت بالفيديو أغلقت حسابها علي الفيس بوك، بسبب هجوم البعض عليها بسبب الفيديو، بالإضافة إلى بعض التهديدات.

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