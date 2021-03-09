أول تعليق من مرثا عزت التي نشرت فيديو متحرش المعادي

أكدت مرثا عزت، أنها ليست من ظهرت في فيديو المتحرش بطفلة المعادي، وإنما هي أول من نشرت الفيديو، مستغلة كثرة المتابعين لها.وتواصلت الدستور مع أول من نشرت الفيديو، حيث أشارت إلى أن السيدة التي ظهرت بالفيديو صديقة لديها بالفيسبوك، مؤكدة أن صفحتها الشخصية أغلقت.وأضافت، أن الفيديو انتشر بشكل كبير، مطالبة بأقصى العقوبة على المتحرش الذي ظهر بالفيديو، خاصة وأنه ارتكب فعلته في يوم الاحتفال بالمرأة العالمي.ونوهت إلى أن من ظهرت بالفيديو أغلقت حسابها علي الفيس بوك، بسبب هجوم البعض عليها بسبب الفيديو، بالإضافة إلى بعض التهديدات.