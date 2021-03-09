أنغام تتألق بـ «مشهد اليوم الأخير» في حفل يوم الشهيد

شاركت النجمة أنغام بالحفل الفني بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 33 المقامة بقاعة المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقدمت أنغام أغنية "مشهد اليوم الأخير" عن آخر أيام أحد الشهداء قبل استشهاده بداية من خروجه من منزله حتى استشهاده مع مقاومته الشديدة حماية وحفاظا على البلاد وسط تفاعلا كبيرا من كل الحضور في القاعة.وشارك بالحفل أيضا النجم محمد ثروت والنجمة نادية مصطفى وجنات ومحمد الشرنوبي وقدموا أغنيات عن الشهيد وفضله في حماية البلاد.وتقام الندوة التثقيفية رقم 33،ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.