ظهور سلالة كورونا «النيجيرية» في أمريكا ودول أوروبية

كشفت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحور، حيث أعلنت السلطات الصحية في كل من واشنطن وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن تسجيل إصابات بسلالة كورونا "النيجيرية" المتحورة.وكانت قد ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الصحية اكتشفت السلالة "النيجيرية" في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين، حسبما أوردت وكالة نوفوستي الاخبارية.وكشفت التقارير الطبية أن السلالة الجديدة مشابهة للسلالة التي تم اكتشافها في وقت سابق في بريطانيا، إلا أنها تحتوي على طفرة موجودة في السلالات التي تم تسجيلها في البرازيل وجنوب إفريقيا.وفي هذا الصدد أكدت السلطات الصحية في روسيا أن اللقاحات الموجودة فعالة وناجحة ضد السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.