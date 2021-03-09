انفجار قنبلة يدوية قرب جسر الأئمة ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إصابة 8 مدنيين جراء انفجار قنبلة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية بالعاصمة بغداد.وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات.. موضحة أن جموع الزائرين مازالت تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.