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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار قنبلة يدوية قرب جسر الأئمة ببغداد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:13 ص
انفجار قنبلة
انفجار قنبلة
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إصابة 8 مدنيين جراء انفجار قنبلة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات.. موضحة أن جموع الزائرين مازالت تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

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