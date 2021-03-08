ياسمين علي عن رأيها في خناقة ويجز وبابلو: مين دول؟ (فيديو)

قالت الفنانة ياسمين علي إن أغاني الراب والتّراب لا تمتّ للطرب ومضر للموسيقى والغناء في مصر بشكل كبير، لأن الذي يقدم هذه الأغاني لا يقدم جملة لحنيّة بل يؤدّي كلمات مثل الشعراء، وبسؤالها عن رأيها في الأزمة التي حدثت مؤخرًا بين ويجز وبابلو وأبيوسف ردت قائلة: "نعم مين دول؟!"أضافت ياسمين، في ندوة بـ«الدستور» أن هؤلاء المطربين يقدمون أفكارًا مختلفة وجديدة في الفيديو كليب الخاص بهم ولاحظت اشادت كبيرة من الجمهور على ذلك وأعجبها بشدة، مؤكدة أن الذي يعجبها في تقديم هذا النوع من الغناء الفنان أحمد مكي.