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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إستونيا تحذر مواطنيها من احتمال فرض إغلاق بسبب كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:55 م
كورونا
كورونا
وكالات
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حذرت رئيس وزراء استونيا كايا كالاس مواطنيها، اليوم الإثنين، من احتمال فرض اغلاق في البلاد بسبب جائحة كورونا.

وكتبت كالاس في حسابها على موقع فيسبوك اليوم: "لقد تلقيت معلومات بشأن ما يطلق عليه اسم السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كوفيد 19، والتي تنتشر في استونيا بشكل أكبر مما كان يعتقد من قبل" مضيفة "إذا كان الوضع كذلك، فإن استونيا سوف تبدأ عملية اغلاق في المستقبل القريب".

وذكرت رئيسة وزراء استونيا "مازال يتعين علينا أن نتعلم كيفية العيش مع هذا الفيروس، بحيث يمكننا أن نواصل حياتنا اليومية بأكبر قدر ممكن من الأمان، وبالتالي فإن عمليات الاغلاق واسعة النطاق ضرورية".

وكان كالاس قد دخلت الحجر الصحي يوم الجمعة الماضي كإجراء احترازي بعد مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا.

ويقول المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن استونيا يوجد بها واحد من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في أوروبا، وتسجل استونيا أكثر من ألف حالة إصابة جديدة يوميا منذ 23 فبراير الماضي، مما دفع البلاد إلى تشديد اجراءات الوقاية التي كانت تعتبر متساهلة بالمقارنة بجارتيها لاتفيا وليتوانيا.

وتم تسجيل أكثر من 76 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في استونيا علاوة على أكثر من 665 حالة وفاة.

وكانت مايا أوسكولا، رئيسة مكتب مراقبة السلامة في مديرية الأدوية في إستونيا، قالت في وقت سابق، إن أحد الموظفين الشباب في هيئة الإنقاذ، توفي بعد تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم تطعيم الرجل المتوفي، بلقاح شركة "أسترازينيكا".

وأضافت أوسكولا "شعرنا بالأسى والحزن، عندما تم إبلاغنا من أحد المراكز الطبية في تالين، بوفاة شاب يبلغ من العمر 31 عاما كان يعمل في فرق الإنقاذ، وبعد التطعيم، بدأ الرجل يعاني من الصداع وارتفاع درجة الحرارة، بعد 10 أيام ازدادت حدة الأعراض المرضية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم الإعلان عن وفاته".

وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق في أسباب الوفاة، وهل لعب اللقاح دورا في وفاته.

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