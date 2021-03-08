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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:55 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
وكالات
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علقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا ضد "كوفيد-19" بعد وفاة ممرضة حتى لو لم يتم حتى الآن "إقامة رابط مباشر بين اللقاح والوفاة".
وأعلن المكتب الفيدرالي لسلامة العلاجات الصحية في بيان نشر مساء الأحد، أن الضحية (49 عامًا) كانت تلقت جرعة من هذه الدفعة في مستشفى زفيتل الإقليمي، وتوفيت بعد أيام جراء "مشاكل خطيرة في تخثر الدم".
وكانت زميلة لها في الخامسة والثلاثين تم تلقيحها بالدفعة نفسها أصيبت بجلطة رئوية وهي تتعافى راهنًا ووفقًا لمعلومات صحافية كانت تعاني من مشاكل صحية.

وقال المكتب: إنه تقرر كإجراء احترازي عدم توزيع الجرعات المتبقية من هذه الدفعة، مؤكدًا أنه يجري كل التحقيقات اللازمة لاستبعاد أي رابط نهائيًا.

وأوضح المكتب أن سبب الوفاة "ليس من الآثار الجانبية المعروفة" للقاح أسترازينيكا "استنادًا إلى البيانات السريرية المعروفة" والمعلومات التي جمعت عالميًا من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

ولن تكون نتائج التشريح الذي أجرى في مستشفى فيينا، متوافرة قبل أسابيع.

من جهتها لن تطلق النيابة الاقليمية ملاحقات ضد المستشفى وفقًا لمتحدثة اتصلت بها وكالة فرانس برس لأنه لم يسجل أي خلل في عملية تسليم اللقاح أو تخزينه أو التطعيم.

ومنذ بدء حملات التلقيح ضد "كوفيد-19" تم الإبلاغ عن وفاة أشخاص بعد فترة قصيرة من تلقيهم اللقاح في بعض البلدان. وحتى الآن هذه الوفيات القليلة جدًا التي تدرس عن كثب غير ناجمة عن اللقاح.

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