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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يلين: مشروع قانون كوفيد سيغذى التعافى الاقتصادى الأمريكى

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:04 م
جانيت يلين
جانيت يلين
وكالات
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الإثنين، إن حزمة مساعدات كوفيد-19 التي اقترحها الرئيس جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار ستتيح موارد كافية لتغذية تعاف "قوي جدًا" لاقتصاد الولايات المتحدة، لكنها لن تعالج كل المشاكل القائمة منذ أمد طويل.
وأبلغت يلين شبكة تليفزيون (إم إس إن بي سي) "مشروع القانون هذا سيقدم للأمريكيين المساعدة التي يحتاجونها لتجاوز الجائحة، ونحن نتوقع أن الموارد التي يتيحها ستغذي فعلًا تعافيًا اقتصاديًا قويًا جدًا".

جدير بالذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب، وقد حازت يلين سابقًا على موافقة الأعضاء في لجنة المال في الكونجرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حين ترأست المصرف الفيدرالي المركزي الأمريكي بين عامي 2014 و2018.

وتتولى مسئولية إدارة الخطة الاقتصادية التي وضعها فريق الرئيس جو بايدن، لمواجهة الوباء، وتصارع الولايات المتحدة للخروج من الضربة الاقتصادية التي تسببت جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وولدت جانيت يلين عام 1946 في مدينة بروكلين بولاية نيويورك، لعائلة يهودية من أصول بولندية، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فى الفترة من عام 2014 إلى 2018.

وتخرجت فى مدرسة فورت هاملتون في خليج بروكلين، وحصلت على بكالوريوس في الاقتصاد بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة براون عام 1967.

وشغلت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، وأصبحت جانيت يلين أول من يتولى قيادة وزارة الخزانة والاحتياطى الفيدرالى ومجلس المستشارين الاقتصاديين.

وحصلت على المركز السادس في مجلة فوربس لأقوى شخصية في العالم لعام 2014، كما حصلت على المركز الثالث لقائمة أقوى نساء العالم لعام 2016.

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