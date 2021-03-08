«بورصة برلين للسياحة» تنعقد هذا العام عبر الإنترنت

تقيم"بورصة برلين للسياحة"، أكبر معرض دولي للسياحة على مستوى العالم، فعالياتها هذا العام عبر الإنترنت وستكون المشاركة فيها حصرا للمتخصصيين بسبب جائحة كورونا.ومن المقرر انطلاق فعاليات المعرض خلال الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري.وكان المنظمون أعلنوا العام الماضي في بيان: "لقد طورنا مفهوما بديلا يمكننا من خلاله، بصفتنا معرض السفر التجاري الرائد في العالم، أن نقدم مرة أخرى لشركائنا وعملائنا منصة موثوقة للشبكات العالمية والأعمال والمحتوى".