«حماة الوطن» يهنئ المرأة المصرية باليوم العالمي

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال هريدي، أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أعطى مكانة كبيرة للمرأة المصرية طوال السنوات السبع الماضية، تلك الفترة التي فتحت للمرأة آفاقًا جديدة لم تتح لـها من قبل ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافه القطاعات المختلفة.أضاف الحزب، أن المرأة المصرية تعيش عصـرها الذهبي، وأنه لم يعد هناك سقفا لطموحاتها، لاسيـما في ظـل وجود إرادة سياسية مسـاندة ومؤكدة عن دورها الرئيسي في تحقيق البناء والتنمية في الـدول والمجتمعات، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشىء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء.وأشار الحزب إلى أن القياده السياسية الـداعمـة والمسـاندة لقضـايا المرأة والـحقوق الدستورية التى تضمنها دستور 2014، تم ترجمتها إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية الأمر الذى خلق مساحة ومناخ ملائمين لتضافر الجهود التى مكنت المرأة من الحصول على نصيبها العادل من الإنصاف فحصلت على الكثير من الحقوق، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسى بتوليها العديد من الحقائب الوزارية، وتوليها ولأول مرة فى تـاريخ مصر منـصب المـحافظ ولأول مرة في التاريـخ السياسي، تحظى المرأة بمكانة كبيرة في مجلس النواب، لم تحصل عليها من قبل.وتقدم الحزب بتحية إجلال وتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيـس وكافة سيدات مصر الفضليات لما بذلوه من جهد ومثابره خلال الفتره المنقضية رغـم كل التـحديات والمـصاعب التي واجهت وطننا الحبيب مصر كل عام وكل سيدة مصرية بألف خير وصحة وسعادة.