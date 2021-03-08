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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: البشر تسببوا في تدهور أو تدمير ثلثي الغابات المطيرة في العالم

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت بيانات حديثة أن البشر تسببوا في تدهور أو تدمير نحو ثلثي الغطاء الأصلي من الغابات
الاستوائية المطيرة في العالم مما يثير القلق من الاندثار السريع للمناطق التي تعد بمثابة عازل طبيعي للحماية من تغير المناخ.

كما أن فقد الغابات يسهم بدرجة كبيرة كذلك في الانبعاثات التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إذ تمثل نباتات الغابات الاستوائية الكثيفة أكبر مستودع حي للكربون.

وتسبب قطع الأشجار وتحويل الأراضي، خاصة لأغراض الزراعة، في القضاء على 34 بالمئة من الغابات الاستوائية المطيرة في العالم وأدى إلى تدهور 30 بالمئة أخرى منها مما جعلها أكثر عرضة للحرائق
وللتدمير في المستقبل، وذلك وفقا لتحليل أجرته مؤسسة النرويج للغابات المطيرة وهي منظمة غير هادفة للربح.

وتركز أغلب الدمار الذي لحق بالغابات منذ 2002 على غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية والغابات المطيرة التي تقع على حدودها.

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