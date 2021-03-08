توزيع منهج اللغة الانجليزية بالفصل الدراسي الثاني (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى قطاع التعليم العام، برئاسة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، عن خطة توزيع المنهج اللغة الإنجليزية، لمختلف الصفوف الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 2020-2021.وأشرف على توزيع المنهج مستشار المادة ايمان يوسف، حيث تم توزيع دراسة المنهج على أشهر مارس وأبريل ومايو لصفو الدراسية النقل والشهادات.كما تم تحديد المنهج الشهري الذي سيؤدي به الطلاب الامتحان بكل شهر في صفوف النقل، التي تم إلغاء اختبارهم بنهاية العام الدراسي واستبدالها باختبارات شهرية.