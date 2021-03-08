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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: 69% إجمالي مشروعات الوزارة مخصصة للمرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:00 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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قالت وزارة التنمية المحلية، إن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعًا بنسبة تزيد على 69% من إجمالى المشروعات وتجاوزت النسبة 75% فى محافظات فى الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة وأسوان والقليوبية، موضحة أن الصندق نفذ خلال شهر فبراير الماضى 200 مشروعًا للمرأة من أجمالى 289 مشروعًا نفذها الصندوق خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه.

وكشفت عن دراسة الوزارة حاليا لطلب توفير تمويل اضافى ثانى من وزارة المالية بناءً على متحصلات الصندوق فضلًا عن زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق، مشيرة إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات، بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، مطالبا الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها.

وأوضحت أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجانًا ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلًا من 6% لباقى المشروعات.

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