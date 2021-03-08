انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ«أولى ثانوي»

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أجهزة التابلت، داخل لجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.وأدى الطلاب، صباح اليوم، آخر امتحاناتهم، بمادتي التاريخ والكيمياء، إلكترونيًا، عبر أجهزة التابلت.