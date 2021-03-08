حل أزمة بدل مشروع «تطوير الريف» للعاملين بشكرة مختار إبراهيم

كشف مصدر مسئول في شركة مختار إبراهيم، إن رئيس الشركة اجتمع مع بعض العاملين لحل الأزمات التي تواجههم.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال الاجتماع تم نقل نبض العاملين بمشروع تنمية الريف بأبو تشت، وهو قلق العاملين من بدل المنطقة المخصص للعملية.وأوضح المصدر أن رئيس الشركة أكد أنه سيتم عمل بدل منطقة مجزي للعاملين، ولكن بشرط بذل قصارى جهدهم في العمل والعمل بروح الفريق الواحد، خاصة أن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع تقدر بسنة واحدة.ولفت إلى أن رئيس الشركة أخبر العاملين أن مجلس الإدارة يدرك أن العاملين بالمشروع لديهم كل العزيمة والإصرار على إثبات وجود الشركة، كما يدركون جيدا أن هذا المشروع مسألة وجود، والفرصة الوحيدة لعودة الشركة لسابق عهدها رائدة شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط.