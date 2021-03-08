إيران: لم نتلق دعوة من الأمم المتحدة بعقد اجتماع حول أفغانستان

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، أن طهران ستدرس المشاركة بعد تلقي الدعوة رسميًا بشأن أفغانستان، حيث أوضح خطيب زادة، أن طهران لم تتلق دعوة من الأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع حول أفغانستان، حسبما أعلنت وسائل اعلام إيرانية.وقال سعيد خطيب زادة:" ننظر إلى أفغانستان كدولة جارة وصديقة وليس كأداة أو ورقة رابحة بيد طهران للتفاوض مع أي طرف".وأشار زادة إلى أن إيران "لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن حول الاتفاق النووي"، موضحا أن "طهران لم تتلق خطة خطوة مقابل خطوة للعودة إلى الاتفاق النووي، وأن هذه الخطة لا تتسق مع سياسات طهران".