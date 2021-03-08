تصاعد الاحتجاجات في ميانمار وإغلاق المحال والشركات

أغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في يانجون أكبر مدن ميانمار اليوم الاثنين بعد أن دعت النقابات المهنية الرئيسية إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.وقال شهود إن شخصين قتلا عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في بلدة ميتكينا الشمالية اليوم الاثنين، وأضافوا أن عدة أشخاص أصيبوا.وقال شهود آخرون إن القوات أطلقت النار في الهواء في عدة أماكن في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا وقامت بتفتيش السيارات في وسط يانجون لمنع المحتجين من التجمع.ومع ذلك أظهرت تسجيلات مصورة نشرت على فيسبوك أن حشودا تتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي تجمعت هناك وفي مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وفي مدينة مونيوا إلى الغرب.