«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف بدل التدريب ومكافأة نهاية الخدمة للصحف القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن موعد إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، وكذلك موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالصحف القومية.وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس ٢٠٢١ يوم الثلاثاء المقبل، وكذا صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر ٢٠١٩، نفس اليوم، على أن يتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.