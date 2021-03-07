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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصابة ٧ بتسمم غذائي في سوهاج

الأحد 07/مارس/2021 - 08:12 م
اسعاف
اسعاف
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أصيب ٧ بتسمم غذائي، اليوم، إثر تناولهم طعام منزلي فاسد «رايب منزلي» دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول ٧ مصابين بالتسمم الغذائي.

بالانتقال والفحص تبين إصابة شعبان احمد محمد ٦٥ عامًا، نعمة زين العابدين ٣٧ عامًا، أمل طرزان عبد اللاه ٢٥ عامًا، ريم كحول شعبان ١٥ عامًا، وأخواتها "مكة" ٩ أعوام، "مريم" ٩ أعوام، "أية" عمر عام.

وكشفت التحريات الأولية تسمم المذكورين إثر تناولهم طعام منزلي فاسد «رايب منزلي»، وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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