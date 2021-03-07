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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"هجوم إلكتروني صيني" على مايكروسوفت يضر 173 شركة إسرائيلية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:10 م
الهجوم الصيني
الهجوم الصيني
سارة شريف
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تتعرض الشركات والمؤسسات في إسرائيل لهجوم إلكتروني باسم "الهافنيوم الصيني" الذي اقتحم خوادم مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم. وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم فإنه ما لا يقل عن 173 شركة ومؤسسة في مرمى أهداف الهجوم الصيني.

بحسب "أحرونوت" فإن مئات الشركات في إسرائيل تضررت بسبب الهجوم، ومن غير المعروف عدد المنظمات التي تم اقتحامها فعليًا في إسرائيل، لكن الخبراء يقدرون أن هذه منظمات عديدة. فيما امتنعت شركة مايكروسوفت إسرائيل عن التعليق على أبعاد الحدث في إسرائيل.

من بين المؤسسات التي تم تحديدها على أنها مكشوفة أمام "الهجوم"، اعتبارًا من عصر اليوم (الأحد): سلطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد ، هيئة تنمية القدس، التخنيون، الكلية الأكاديمية تل أبيب - يافا، مجلس نيشر المحلي ، الجمعية للحرب على السرطان، اتحاد كرة القدم ، اتحاد المعلمين، سلسلة الفنادق فتال ، نادي هبوعيل تل أبيب لكرة القدم ، سفاري.

في الأيام الأخيرة، بدأ النظام الإلكتروني الوطني في إسرائيل باستجواب المنظمات التي لم تنفذ التحديث الأمني بعد، ويحذرها من تعرض المهاجمين وإمكانية استخدامهم له لتسريب المعلومات والتسلل إلى المنظمة. وقالت متحدثة باسم النظام السيبراني: "معدل الاستجابة غير مُرضٍ في هذه المرحلة، وفي ظل غياب السلطة القانونية، لا يمكن للنظام إلا أن يأمل في أن تغلق هذه المنظمات الثغرة بسرعة قبل أن تجد نفسها مهاجمة. ويحث النظام المؤسسات على التثبيت. مهاجمي التحديث الأمني حول العالم".

كما أصدرت Microsoft Global الأسبوع الماضي تقريرًا يفيد بأن أربع نقاط ضعف في خوادم البريد الخاصة بها سمحت للمهاجمين بالتسلل إلى حسابات البريد الإلكتروني في المؤسسات حول العالم، وحتى الآن، تم اختراق حوالي 30 ألف خادم بريد إلكتروني في الولايات المتحدة والعدد يقدر عدد الضحايا في جميع أنحاء العالم بمئات الآلاف.

في الأيام الأخيرة، حددت Microsoft مصدر الهجوم، الذي بدأ في 6 يناير ويستمر حتى يومنا هذا ضد الشركات التي لم تقم بتثبيت تحديثات البرامج. قال تقرير لشركة Microsoft إن المتسللين يمكنهم سرقة المعلومات من أجهزة الكمبيوتر التي اخترقوها، بما في ذلك شركات الأمن ومختبرات الأبحاث والمنظمات السياسية والمزيد. ومع ذلك، زعمت شركة Microsoft أن عدد الحالات التي تمكن فيها المهاجمون من اختراق الخوادم كان "محدودًا.

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