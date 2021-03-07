التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثى

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المملكة العربية السعودية.وقال التحالف العربي في بيان له، إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بصنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مشددًا على أن المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية "خط أحمر".وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا حادًا في الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في عدة محافظات، خاصة جازان وخميس مشيط، حيث أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، العديد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان داخل المملكة، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف الحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.