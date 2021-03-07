ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث السياحة والآثار بأسيوط قيام نجار مسلح- مقيم بمحافظة أسيوط- بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على حفرة قطرها (1 متر بعمق 1 متر، تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر- عدد من أدوات الحفر والتنقيب)، كما تم ضبط (14 قطعة متنوعة يشتبه فى أثريتها).وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازته القطع المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من بيعها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.