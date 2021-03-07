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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تصدر قرارات لتسهيل استخراج أوراق الأحوال المدنية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:59 ص
استخراج أوراق الأحوال
استخراج أوراق الأحوال المدنية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قررت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، افتتاح بعض فروع مصلحة الأحوال المدنية ومد ساعات العمل في بعض مكاتبها في المحافظات، ويأتي قرار المد اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 202138 على النحو التالي.

• مد العمل ببعض السجلات كمرحلة رابعة حتى الساعة التاسعة مساءً.. وذلك على النحو التالي:-
- سجل مدني مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
- سجل مدني مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
- سجل مدني كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية.
- مركز نموذجي دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
- مركز إصدار الدقهلية بمحافظة الدقهلية.

و تم مد العمل بقسم الترجمة بديوان عام القطاع حتى الساعة 9 مساءً لإصدار مصدرات القطاع ( الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردى ) وإضافة خدمة ترجمة مصدر القيد العائلى وعدد 2 لغة ( هولندية، تشيكية ) ليصبح إجمالى عدد لغات المصدرات المميكنة المترجمة ثلاثة عشر لغة ( إنجليزى، فرنسى، أسبانى، إيطالى، ألمانى، صينى، يابانى، برتغالى، روسى، أوكرانى، تركى، هولندية، تشيكية ).

• كما تم تفعيل خدمة المصدرات المميكنة المترجمة بالمواقع التالية:

- مول مكسيم بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.
- مول سيتي سنتر المعادي بمحافظة القاهرة.
- مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
- مول العرب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
- مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بمدينة بورسعيد.

افتتاح مركز معلومات محافظة مرسى مطروح لإدخال واقعات ( الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق ) لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومي فصلًا عن مركز معلومات الإسكندرية والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية واستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

و تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

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