محمد جمعة ضيف برنامج «أمين وشركاه»









يحل الفنان محمد جمعة ضيفًا على الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، غدًا الإثنين، على قناة ON.وتشهد الحلقة مواقف تمثيلية كوميدية بين أمين وجمعة، حيث يناقش البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، فضلًا عن تقديم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يتناولها.تذاع الحلقة يوم الإثنين المقبل، الموافق 9 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء ويحقق البرنامج نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاق عرض الموسم الجديد منه واستضاف فيه أحمد أمين عددًا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي وأيتن عامر.