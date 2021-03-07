بابا الفاتيكان يصل إلى قرقوش في سهل نينوى

وصل بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى بلدة قرقوش في سهل نينوى، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأحد، زيارة إلى مدينة الموصل التي كانت يومًا ما معقلًا لتنظيم داعش.وقدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل، وبعدها سيزور منطقة قرقوش. وقال البابا من الموصل إن "التناقص المأساوي" بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط "ضرر جسيم لا يمكن تقديره".وبينما زغردت النساء وأُطلق سراح حمامة بيضاء في إشارة إلى السلام، افتتح البابا فرانسيس نصبًا تذكاريًا للموتى. وصلّى "من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة"، مؤكدًا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".