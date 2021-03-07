انتهاء امتحان «فيزياء وتاريخ تانية ثانوي»

انتهى منذ قليل امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، من طلاب الصف الثاني الثانوي، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.