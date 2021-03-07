«موسم السينجل».. أنغام ومجد وروبي ومدحت صالح يطرحون أغاني جديدة

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب لطرح أغاني جديدة على طريقة "السينجل"، خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تسجيلها وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الربيع الذي يشهد طرح أغنيات مختلفة.البداية مع النجمة أنغام التي تطرح اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً، أغنيتها الجديدة، "هو نفس الشوق" التي كتب كلماتها أسامة مصطفى، ومن ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، بعد أن انتهت منها مؤخرا وشوقت جمهورها لها خلال الفترة الماضية.فيما انتهى النجم مدحت صالح من تسجيل أحدث أغنياته باسم "انتي حلوة في كل وقت" والتي سيطرحها خلال أسبوعين بالتزامن مع عيد الأم، وهي من كلمات مصطفى إبراهيم، ومن ألحان وتوزيع شادي مؤنس، وميكس وماستر أسامة كمال، وسيقدمها الفنان مفاجأة للأمهات من خلال مجموعة من صور الأمهات المثاليات.ويطرح النجم مجد القاسم أغنيته الثانية خلال أسابيع باسم "في حفظ الله"، والتي سيكون لها طابعا دراميا من كلمات الشاعر الغنائي أحمد سامي، ومن ألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس، وانتهى مؤخرا من تسجيها لإطلاقها على المنصات والإذاعات المختلفة.من جهتها تطلق النجمة روبي رسميا عبر منصات التواصل الاجتماعي والإذاعات المختلفة، أغنيتها الجديدة "حتة تانية"، من ألبومها الجديد كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وذلك بعد طرحها على أنغامي خلال الساعات الماضية، وتسجل الأغنية عودتها للغناء مجددا بعد غياب أكثر من 13 عاما.