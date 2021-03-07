«رجال الأعمال الأفارقة»: حجم القوى العاملة في القارة يصل 518 مليون في 2021

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن هناك عمل جاد وتواصل دائم بين رجال وسيدات أعمال وخبراء ومهنيين في القارة لتناول كافة أوجه الفرص والتحديات للوصول إلى حلول فاعلة داعمة لمجتمع الأعمال المصري والإفريقي، مضيفا أن الموارد البشرية والقوى العاملة تعد واحدة من أهم ركائز التنمية ومحدداتها ومن الملفات الهامة التي يحرصون عللا التعرف على جوانبها وكيفية توظيف ذلك في خدمة التجارة البينية الإفريقية.وأضاف الشرقاوي، أنه وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، متوقع أن يصل حجم القوى العاملة إلى 518 مليون نسمة في قارة إفريقيا خلال عام 2021، ويشكل معدل القوي العاملة في القارة نحو 62.1؜% ويعد واحدا من اعلى المعدلات بين قارات العالم نظرًا لارتفاع عدد سكان القارة، وهذا يُعد مؤشرًا جيدًا لبناء اقتصاد مستدام يمكننا حُسن استغلاله وتوظيفه.وأبرز الشرقاوي أن معدلات البطالة في القارة قد وصلت إلى 10.7%؜ متوسط عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 10.6%؜ خلال عام 2021، بينما هناك فقط مؤشر خطير هو ارتفاع معدلات البطالة في دول شمال إفريقيا تحديدا وتعد من معدلات الارتفاع الغير مسبوقة عالميا ووصل إلى 29.6%؜ بنهاية 2020 وهذا أيضا من الموضوعات التي جاءت تأثيرا مباشرًا وانعكاسًا لما سببته جائحة كورونا على بعض مناطق العمل في إفريقيا.وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة مها محجوب، رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بالجمعية، أن الجمعية تقوم بتشيط دور القوى العاملة في دعم وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الإفريقية التي تأتي ضمن نشاط اللجنة لهذا العام، وفق خطة موضوعة لخدمة مجتمع المال والأعمال والأعضاء بالشكل الذي يتعرض لموضوع الموارد البشرية والقوى العاملة بصورة إيجابية تعكس حلولا غير نمطية لمستقبل التوظيف القاري بشكل يخدم محاور متعددة منها مخرجات التعليم واحتياجات السوق ووفق متطلبات مستقبل التجارة البينية في القارة الإفريقية.وأكدت محجوب على إن إفريقيا من أعلى القارات بالنسبة لمعدلات التوظيف مقارنة بعدد السكان في العالم ويرجع ذلك لقبول سكان القارة بأي فرصة عمل سواء رسمية أو غير رسمية، والقطاع الزراعي هو القطاع الرئيسي في التوظيف في شرق ووسط وغرب إفريقيا ويساهم بـ50.5؜% من إجمالي العمالة في القارة خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يستوعب القطاع الزراعي نصف القوى العاملة في إفريقيا بحلول عام 2023، ويلي هذا القطاع في استيعاب العمالة في إفريقيا هو القطاع الصناعي.وتنظم جمعية رجال الأعمال الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مؤتمر "دور القوى العاملة فى دعم وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الأفريقية بمشاركة كلٍ من مصر وغانا والسودان، الثلاثاء المقبل، ضمن نشاط وفعاليات لجنة العمل والمسئولية المجتمعية.